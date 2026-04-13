Avellino al tavolo regionale | oltre 5mila firme per la clinica veterinaria h24 e il numero verde Campania

Ad Avellino, in meno di un mese, sono state raccolte oltre cinquemila firme a sostegno della richiesta di una clinica veterinaria aperta 24 ore su 24 e di un numero verde regionale. La campagna ha coinvolto cittadini attraverso social media e incontri informali, portando infine a una convocazione urgente da parte della Regione Campania per discutere le proposte.