clinica veterinaria h24 la petizione di avellino sul tavolo regionale

Una petizione per una clinica veterinaria aperta 24 ore su 24 è stata consegnata all’assessore regionale. La consegna è avvenuta in modo rapido e diretto. La petizione è stata promossa da un’esponente della 12ª Commissione tutela e diritti degli animali dell’intergruppo parlamentare dedicato allo sviluppo del Sud. La consegna è avvenuta nel contesto della regione, coinvolgendo rappresentanti politici e cittadini interessati al tema.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata consegnata in tempi record all’assessore regionale Fiorella Zabatta la petizione promossa da Sara Spiniello, presidente della 12ª Commissione tutela e diritti degli animali dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori”. La raccolta firme, che ha superato quota cinquemila in appena un mese, chiede l’istituzione di una clinica veterinaria attiva 24 ore su 24 nel capoluogo irpino e il potenziamento del numero verde regionale Campania dedicato al soccorso degli animali in difficoltà. Per la prima volta Avellino approda ufficialmente a un tavolo istituzionale in Regione Campania sulla tematica animalista, aprendo un confronto diretto e strutturato con le istituzioni regionali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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