Apple WWDC 2026 | cosa dobbiamo aspettarci dalla conferenza annuale?

Durante la WWDC 2026, in programma il 10 giugno, Apple annuncerà una nuova integrazione dell'intelligenza artificiale nei suoi software. La conferenza sarà dedicata alle novità del settore tecnologico, con particolare attenzione agli aggiornamenti software e alle funzionalità legate all’IA. Apple presenterà anche eventuali miglioramenti hardware e nuovi strumenti per sviluppatori. L’evento si concentrerà sulle innovazioni in ambito software e tecnologia, senza indicare altre specifiche.

Durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) che si svolgerà questa settimana, 10 giugno, Apple ha intenzione di presentare una nuova integrazione dell’IA nei suoi software. Infatti, in vista della conferenza che si terrà all’Apple Park, l’azienda ha già evidenziato l’integrazione di Apple Intelligence nel sistema operativo iOS 27. Vediamo, quindi, le nuove possibili funzionalità attese. Maggiore integrazione dell’IA nei software Apple, ma anche altro. Pur trattandosi di indiscrezioni, Apple dovrebbe presentare dei miglioramenti significativi di Image Playground volti a generare delle immagini ancora più realistiche. Oltre a ciò, l’azienda dovrebbe mostrare una versione aggiornata di Genmoji capace di suggerire grafiche personalizzate basandosi sulle foto degli utenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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