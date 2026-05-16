Kostic via dalla Juve al termine della stagione? Allenatore e dirigenza hanno già deciso | cosa dobbiamo aspettarci
La Juventus sta pianificando la partenza di un suo esterno serbo al termine della stagione. Secondo fonti interne, la decisione è stata presa dall’allenatore e dalla dirigenza, che hanno deciso di non rinnovare il contratto del giocatore. L’atleta, che è in forza alla squadra da diverse stagioni, lascerà quindi il club per trasferirsi in un’altra competizione all’estero. La società si sta preparando per questa separazione e le operazioni di mercato sono già avviate.
di Luca Fioretti Kostic via dalla Juve, la dirigenza prepara l’addio definitivo dell’esterno serbo che lascerà il club alla fine della stagione per una nuova sfida all’estero. Filip Kostic si appresta a vivere le sue ultime settimane a Torino. L’esterno serbo lascerà la Juventus alla fine della stagione, chiudendo un ciclo durato diverse stagioni. La notizia, che circolava già da tempo negli ambienti di mercato, ha trovato sta trovando conferme: il calciatore si libererà a parametro zero, diventando un’opportunità ghiotta per molti club internazionali. Diversi club stranieri hanno già manifestato un interesse concreto per assicurarsi le prestazioni dell’ ex Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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