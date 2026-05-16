Kostic via dalla Juve al termine della stagione? Allenatore e dirigenza hanno già deciso | cosa dobbiamo aspettarci

La Juventus sta pianificando la partenza di un suo esterno serbo al termine della stagione. Secondo fonti interne, la decisione è stata presa dall’allenatore e dalla dirigenza, che hanno deciso di non rinnovare il contratto del giocatore. L’atleta, che è in forza alla squadra da diverse stagioni, lascerà quindi il club per trasferirsi in un’altra competizione all’estero. La società si sta preparando per questa separazione e le operazioni di mercato sono già avviate.

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