Applausi per l’edizione 2026 di Cortona Comics Oltre novemila presenze in tre giorni

Notizia in breve

L'edizione 2026 di Cortona Comics si è conclusa con oltre 9.000 presenze in tre giorni. La manifestazione, svoltasi dal 5 al 7 giugno, ha coinvolto il pubblico in un festival dedicato a fumetto, gioco, spettacolo, musica e cultura pop. La kermesse ha visto un’affluenza significativa di partecipanti, confermando il ruolo di Cortona come centro di eventi dedicati a queste tematiche.