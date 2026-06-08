Applausi per l’edizione 2026 di Cortona Comics Oltre novemila presenze in tre giorni
L'edizione 2026 di Cortona Comics si è conclusa con oltre 9.000 presenze in tre giorni. La manifestazione, svoltasi dal 5 al 7 giugno, ha coinvolto il pubblico in un festival dedicato a fumetto, gioco, spettacolo, musica e cultura pop. La kermesse ha visto un’affluenza significativa di partecipanti, confermando il ruolo di Cortona come centro di eventi dedicati a queste tematiche.
Si è conclusa con grande successo e un’ampia partecipazione di pubblico l’edizione 2026 di Cortona Comics, che dal 5 al 7 giugno ha trasformato Cortona in un festival diffuso dedicato al fumetto, al gioco, allo spettacolo, alla musica e alla cultura pop. La scelta di distribuire le attività tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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"Identità Segrete": il programma della tre giorni di Cortona ComicsDal 5 al 7 giugno 2026, Cortona ospiterà la quarta edizione di Cortona Comics, un festival dedicato a fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop.
Cortona Comics, ci siamo. Tre giorni dedicati al fumetto. Percorsi per coinvolgere la cittàDomani mattina con il taglio del nastro al Chiostro di Sant’Agostino si inaugura il festival. Il tema di quest’anno è identità segrete: la sera concerto di Tony Pitony con accesso alle 16. msn.com
Cortona Comics: cosa c’è da sapere sul concerto di Tony Pitony allo stadio comunaleApertura dei cancelli alle 18, subito lo show dei deejay. Dove comprare i biglietti, tutto su parcheggi e navette gratuite ... msn.com