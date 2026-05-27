motori accesi per cortona comics oltre 3mila biglietti per pitony tre giorni di fumetti e spettacoli

Oltre 3.000 biglietti venduti per il concerto di Tony Pitony, previsto il 5 giugno allo Stadio Comunale Santi Tiezzi, che apre la quarta edizione di Cortona Comics. La vendita dei biglietti si è conclusa con questa cifra, mentre la manifestazione si svolge dal 5 al 7 giugno e include anche tre giorni di eventi dedicati a fumetti e spettacoli.

Sono già oltre tremila i biglietti venduti per il concerto di Tony Pitony che il 5 giugno aprirà la quarta edizione del Cortona Comics allo Stadio Comunale Santi Tiezzi. Le prevendite, riferiscono gli organizzatori, "continuano a volare, la richiesta è moltissima soprattutto in questo ultimo periodo". L’evento rientra nel tour Estatony ed è organizzato da LEG Live Emotion Group e We Agency. I biglietti per il concerto del 5 giugno sono disponibili in prevendita su TicketOne e presso gli uffici di Cortona Sviluppo. La scelta di aprire il festival con un concerto allo stadio dice qualcosa di preciso sulla direzione che Cortona Comics ha preso in quattro anni grazie all’intuizione di Fabio Procacci amministratore di Cortona Sviluppo con il supporto dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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