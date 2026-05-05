Identità Segrete | il programma della tre giorni di Cortona Comics

Dal 5 al 7 giugno 2026, Cortona ospiterà la quarta edizione di Cortona Comics, un festival dedicato a fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop. La manifestazione si svolgerà in vari spazi della città, creando un evento diffuso che coinvolge diversi luoghi e attività. Sono previsti incontri, esposizioni e momenti di intrattenimento rivolti a un pubblico di tutte le età, con un programma che si estende su tre giorni.

Dal 5 al 7 giugno 2026 Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona Comics, il festival che unisce fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop in un'unica esperienza urbana immersiva. Il centro storico si animerà tra piazze, vie e palazzi storici, dando vita.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Tre giorni tutti da vivere con Cortona in Fiore, il programma della manifestazioneArezzo, 29 aprile 2026 – Tre giorni tutti da vivere con Cortona in Fiore, il programma della manifestazione. Dal 5 al 7 giugno Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona ComicsArezzo, 5 maggio 2026 – Dal 5 al 7 giugno Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona Comics.