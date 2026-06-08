Applausi canzoni e tanti giovani ai funerali di Sofia Barillà | Rimarrai nei sorrisi che ci hai regalato

Numerosi giovani si sono riuniti ai funerali di una donna molto giovane, ricordata con applausi e canzoni. Durante la cerimonia, sono state pronunciate parole che sottolineano il suo amore per la città, il calore e l’energia che riusciva a trasmettere. Sono stati condivisi ricordi di esperienze vissute e di sorrisi regalati. La salma è stata accompagnata da un corteo di amici e familiari, che hanno reso omaggio con rispettosi silenzi e momenti di commozione.

"Ho ascoltato quanti hanno apprezzato e amato Sofia, una donna molto giovane che aveva vissuto tante esperienze e che riusciva a trasmettere il suo amore per la sua città, il suo calore e la sua energia". Lo ha detto il parroco della Kalsa, Giuseppe Di Giovanni nella sua omelia nel corso dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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