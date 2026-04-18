Giaccherini ha parlato di Manninger durante un'intervista rilasciata a Dazn, ricordando il suo compagno di squadra con parole che hanno suscitato grande emozione. Ha definito Manninger un ragazzo eccezionale e ha detto che la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti, sottolineando come fosse una persona che trasmetteva molti sorrisi. Le sue parole sono state raccolte in un momento di grande commozione.

di Francesco Spagnolo Giaccherini ai microfoni di Dazn ha ricordato Manninger con parole molto importanti. Ecco cosa ha detto l’ex giocatore della Juventus. Il mondo del calcio si è risvegliato con un profondo senso di vuoto, scosso dalla notizia della prematura scomparsa di Alex Manninge r. Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca il commosso omaggio di Emanuele Giaccherini, che ha voluto dedicare un pensiero profondo a quello che non è stato solo un compagno di squadra, ma un amico vero. Durante un intervento a Dazn, Giaccherini ha voluto dedicare un pensiero al portiere austriaco, sottolineando quanto la sua figura fosse centrale negli equilibri dello spogliatoio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giaccherini ricorda Manninger: «Una notizia che ci ha sconvolto. Era un ragazzo eccezionale. Trasmetteva tanti sorrisi»

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