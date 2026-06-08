Il Cactus Festival si svolge ad Aosta con 80 film e 44 eventi, tra cui 17 anteprime mondiali in programma a Piazza Chanoux. La manifestazione durerà quattordici giorni e coinvolgerà il centro della città, con possibili variazioni nella vivibilità dell’area durante questo periodo.

Quali sono le 17 anteprime mondiali in programma a Piazza Chanoux?. Come cambierà la vivibilità del centro durante i quattordici giorni?. Quali attività oltre al cinema animeranno la piazza quest'estate?. Perché il festival punta tutto sul coinvolgimento delle nuove generazioni?.? In Breve Dal 22 giugno al 5 luglio Piazza Chanoux ospita la sesta edizione.. 55 film in conccorso provenienti da 22 paesi diversi con 17 anteprime.. L'assessore Grosjacques e Lazzarotto sottolineano il ruolo della Film Commission.. 44 eventi tra laboratori e concerti per coinvolgere le nuove generazioni.. Il cinema occupa Piazza Chanoux dal 22 giugno con la sesta edizione del Cactus Film Festival. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, 80 film e 44 eventi: il Cactus Festival invade Piazza Chanoux

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