L'ARF! Festival, dedicato al mondo del fumetto, sta coinvolgendo diverse piazze di Roma con numerosi eventi in programma. Dopo l’apertura alla Sala Dalí, le attività si sposteranno in varie location della città. Per il weekend a Testaccio sono previsti momenti di intrattenimento con un ospite speciale che parteciperà alle iniziative. La manifestazione si svolge in più spazi pubblici e privati, con incontri, mostre e occasioni di confronto tra appassionati e professionisti del settore.

? Domande chiave Dove si sposteranno le attività dopo l'apertura alla Sala Dalí?. Chi sarà l'ospite speciale che animerà il weekend a Testaccio?. Come cambierà il percorso dei lettori tra i vari quartieri romani?. Perché il festival ha scelto di coinvolgere i centri sociali storici?.? In Breve Apertura 14 maggio presso Instituto Cervantes con mostra dedicata a Mafalda e La Pimpa.. Evento 22-24 maggio a Testaccio con partecipazione dell'artista Caparezza.. Programma 29-31 maggio tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick.. Focus formativo con sessioni Job ARF!, editoria indipendente e spazio ARF! Kids.. Il dodicesimo anno di ARF! Festival del Fumetto di Roma segna una svolta strategica con un evento diffuso tra Parione, Testaccio e Garbatella che inizia oggi, 14 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ARF! Festival: il fumetto invade Roma tra piazze e grandi eventi

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ARF! Festival del Fumetto di Roma, edizione diffusa tra Parione, Testaccio e Garbatella ift.tt/IQBZqCV x.com

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