Il Cactus Film Festival continua il suo percorso di proiezioni, spostandosi oltre il centro di Aosta per coinvolgere anche piazze e borghi valdostani. Le date e le location delle iniziative sono state annunciate e prevedono spettacoli all’aperto in diverse aree della regione. Sono previste attività rivolte anche agli adulti, con proiezioni e eventi specifici pensati per un pubblico più maturo. La programmazione si articola su più giorni e include anche incontri e momenti di confronto con gli artisti.

? Domande chiave Dove si sposteranno le proiezioni oltre la città di Aosta?. Come farà il festival a coinvolgere anche gli adulti?. Quali attività extra oltre ai film sono previste nei borghi?. Quando iniziano gli appuntamenti anticipati nelle località limitrofe?.? In Breve Anteprime il 3, 4 e 13 giugno ad Aosta, Pont-Saint-Martin ed Emarèse.. Programma include laboratori, incontri e concerti per tutte le fasce d'età.. Promosso da Long Neck Doc per favorire il dialogo sociale e formativo.. Proiezioni diffuse tra piazze e borghi valdostani dal 22 giugno al 6 luglio.. Dal 22 giugno al 6 luglio la sesta edizione del Cactus International Children’s and Youth Film Festival animerà la città di Aosta e i comuni limitrofi con un programma diffuso e gratuito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cactus Film Festival: il cinema conquista piazze e borghi valdostani

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