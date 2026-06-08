Anziano disorientato sulla statale poi si allontana dall' ospedale | ritrovato nella notte dopo ore di ricerche
Un uomo di 85 anni, originario di Torino, è stato ritrovato nella notte nel Salento dopo essere scomparso dal pronto soccorso. L’anziano, affetto da una patologia neurodegenerativa, si era disorientato sulla statale e poi si era allontanato dall’ospedale. Le ricerche, condotte dai carabinieri e dalla rete di soccorso, sono durate diverse ore prima del suo ritrovamento in buone condizioni di salute.
LECCE – Un lieto fine in un’attività di ricerca nel Salento, dove un uomo di 85 anni originario di Torino, affetto da una patologia neurodegenerativa, è stato ritrovato in buone condizioni di salute grazie all’intervento dei carabinieri e della rete di soccorso. L'allarme è scattato nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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