Anziano disorientato sulla statale poi si allontana dall' ospedale | ritrovato nella notte dopo ore di ricerche

Da lecceprima.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 85 anni, originario di Torino, è stato ritrovato nella notte nel Salento dopo essere scomparso dal pronto soccorso. L’anziano, affetto da una patologia neurodegenerativa, si era disorientato sulla statale e poi si era allontanato dall’ospedale. Le ricerche, condotte dai carabinieri e dalla rete di soccorso, sono durate diverse ore prima del suo ritrovamento in buone condizioni di salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LECCE – Un lieto fine in un’attività di ricerca nel Salento, dove un uomo di 85 anni originario di Torino, affetto da una patologia neurodegenerativa, è stato ritrovato in buone condizioni di salute grazie all’intervento dei carabinieri e della rete di soccorso. L'allarme è scattato nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nocera Umbra, anziano disperso durante la raccolta di asparagi: ritrovato nella notte, muore dopo il recuperoNella notte tra sabato e domenica, le squadre di soccorso hanno ritrovato un uomo di 86 anni disperso nelle campagne di Nocera Umbra, dove si era...

Ragazzina si allontana dalla scuola a Caselle Torinese, ritrovata dopo due ore di ricercheUna ragazzina di 13 anni si è allontanata dalla scuola media di strada Salga a Caselle Torinese, portando alla messa in atto di un piano di ricerca...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web