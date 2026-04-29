Ragazzina si allontana dalla scuola a Caselle Torinese ritrovata dopo due ore di ricerche

Una ragazzina di 13 anni si è allontanata dalla scuola media di strada Salga a Caselle Torinese, portando alla messa in atto di un piano di ricerca coordinato dalle autorità. La scomparsa ha coinvolto i servizi di emergenza e la polizia locale, che hanno avviato le ricerche immediatamente. Dopo circa due ore, la ragazza è stata ritrovata e riaffidata ai familiari.

Una ragazzina di 13 anni si è allontanata improvvisamente dalla scuola media di strada Salga a Caselle Torinese, facendo scattare un piano di ricerca che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità cittadina per l'intera mattinata di lunedì 27 aprile 2026. L’allarme è scattato immediatamente.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Si allontana dalla struttura di cura: ritrovata dai CarabinieriNella serata di ieri, a Mirabella Eclano, i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno rintracciato una persona, allontanatasi alcune ore... Mirabella Eclano, donna si allontana dalla struttura di cura: ritrovata dai CarabinieriUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.