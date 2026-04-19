Nella notte tra sabato e domenica, le squadre di soccorso hanno ritrovato un uomo di 86 anni disperso nelle campagne di Nocera Umbra, dove si era allontanato durante la raccolta di asparagi. L’anziano è stato recuperato senza vita e le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la notte. Nessun dettaglio sulle circostanze della scomparsa è stato comunicato finora.

Si è conclusa tragicamente nella notte tra sabato e domenica l’operazione di ricerca di un uomo di 86 anni scomparso nella serata di sabato nelle campagne di Nocera Umbra in provincia di Perugia. L’anziano, affetto da diabete e altre patologie, si era allontanato per cercare asparagi nella zona sottostante il Campanaccio senza fare ritorno a casa. L’allarme era scattato intorno alle ore 20:00 di sabato, quando i familiari, non vedendolo rientrare, avevano attivato i soccorsi. Immediatamente si è messa in moto una macchina operativa complessa e coordinata, con il coinvolgimento di diversi corpi specializzati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana, supportati dalla squadra TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con l’Unità di Comando Locale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nocera Umbra, anziano disperso durante la raccolta di asparagi: ritrovato nella notte, muore dopo il recupero

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