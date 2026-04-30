Nomine | Francesco Cortoni è il nuovo direttore artistico de La Città del Teatro

La Fondazione Sipario Toscana ha comunicato la nomina di Francesco Cortoni come nuovo direttore artistico de La Città del Teatro di Cascina. La decisione riguarda la gestione artistica della struttura, con Cortoni che assumerà ufficialmente il ruolo nei prossimi giorni. La nomina è stata annunciata attraverso una comunicazione ufficiale della fondazione, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle modalità di insediamento.

La Fondazione Sipario Toscana - La Città del Teatro di Cascina annuncia la nomina di Francesco Cortoni come figura chiave della nuova direzione artistica. Questa scelta segna il debutto di un modello di governance culturale inedito: la direzione artistica plurale. Superando il tradizionale.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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