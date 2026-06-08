Antonio Di Rosa direttore de La Stampa da luglio con lui due nuovi vice | nominato il cda dopo la vendita al gruppo Sae

Il consiglio di amministrazione di La Stampa Sae S. è stato nominato dopo la vendita al gruppo Sae. Paolo Ceretti è stato scelto come nuovo presidente, mentre Antonio Di Rosa è stato nominato direttore. La decisione è stata presa durante la prima assemblea dei soci successiva alla cessione. Di Rosa assumerà il ruolo di direttore a partire da luglio, affiancato da due nuovi vice.

Paolo Ceretti nuovo presidente, e Antonio Di Rosa nominato direttore. È l’esito della prima Assemblea dei Soci di La Stampa Sae S.p.A., riunita per la prima volta lo scorso venerdì 5 giugno dopo la vendita al gruppo Sae, i greci di Antenna Group. La riunione ha portato alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei vertici del quotidiano La Stampa. Lo comunica una nota del gruppo. Il Cda e il collegio sindacale. Sarà composto da undici membri. Paolo Ceretti assume il ruolo di presidente, mentre Massimo Briolini viene nominato amministratore delegato. Completano il board Pasquale Marchese, Maurizio Milan, Luigi Carraro, Riccardo Toto, Giuliano Tatasciore, Federico Borgna, Carlo Pavesio, Giuliana Cirio e Andrea Gavosto. 🔗 Leggi su Open.online

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Antonio Di Rosa direttore de La Stampa da luglio, con lui due nuovi vice. Nominato il cda di La Stampa Sae x.com

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