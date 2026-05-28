Il gruppo Sapere Aude Editori ha concluso l’acquisto del quotidiano La Stampa e dei relativi rami d’azienda, precedentemente detenuti dal gruppo Gedi. Quest’ultimo era stato venduto dai proprietari precedenti ai greci di Antenna, dopo essere stato di proprietà di Exor, società collegata alla famiglia Agnelli-Elkann. La transazione si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblicati.

Il gruppo Sapere Aude Editori (Sae), guidato da Alberto Leonardis, ha completato l’operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d’azienda collegati da Gedi, gruppo da poco ceduto da Exor – società della famiglia Agnelli-Elkann – ai greci di Antenna. Per favorire l’operazione, il gruppo di Leonardis ha costituito una sub holding, Sae Piemonte – composta da Sae con il 51 per cento e Toto Holding con il 49 – finalizzata alla partecipazione di maggioranza nella società La Stampa Sae, che sarà proprietaria della testata. LEGGI ANCHE: La vendita della Stampa e il necrologio del giornalismo tradizionale La Stampa Sae: Briolini ceo, Ceretti presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il gruppo Sae completa l’acquisizione de La Stampa

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