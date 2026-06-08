Antonelli trionfa a Monaco | quinto successo di fila e fuga mondiale
Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco, il suo quinto successo consecutivo in questa stagione. La gara si è svolta il 7 giugno e ha consolidato la sua posizione di leader nel campionato. L’italiano ha dominato l’evento, aumentando il suo vantaggio sugli avversari. La vittoria a Monaco rappresenta un risultato importante per la sua carriera e il suo percorso nel circuito.
L’italiano è sempre più leader. Kimi Antonelli, nella giornata di ieri, 7 giugno, ha conquistato il Gran Premio di Monaco, confermandosi il dominatore della stagione. Il 19enne bolognese, partito dalla pole position, ha gestito con freddezza safety car, incidenti e una delicata ripartenza nel finale, centrando la quinta vittoria consecutiva. Antonelli diventa così il più giovane pilota di sempre a vincere nel Principato e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio di Montecarlo 22 anni dopo Jarno Trulli. Prima di lui, tra gli italiani, c’era riuscito solo Riccardo Patrese nel 1982. Alle sue spalle ha chiuso Lewis Hamilton con la Ferrari. Delusione invece per Charles Leclerc, costretto al ritiro a dodici giri dalla fine dopo un incidente causato da un problema ai freni. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Antonelli domina il GP di Montecarlo, quinto successo consecutivo, il mondiale è sempre più realtà
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