Antonelli trionfa a Monaco | quinto successo di fila e fuga mondiale

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco, il suo quinto successo consecutivo in questa stagione. La gara si è svolta il 7 giugno e ha consolidato la sua posizione di leader nel campionato. L’italiano ha dominato l’evento, aumentando il suo vantaggio sugli avversari. La vittoria a Monaco rappresenta un risultato importante per la sua carriera e il suo percorso nel circuito.