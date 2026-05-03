Gp Miami trionfa Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri | terza vittoria di fila

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami, ottenendo la sua terza vittoria consecutiva nel campionato. In questa gara, ha concluso davanti a Norris e Piastri, che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Antonelli aveva già conquistato successi nelle tappe di Cina e Giappone, e questa vittoria rappresenta il suo risultato più recente nel mondiale. La gara si è svolta nella quarta tappa del campionato.

Kimi Antonelli cala il tris e dopo i successi in Cina e Giappone conquista la vittoria anche nel Gp di Miami, quarta tappa del Mondiale. Il 19enne bolognese della Mercedes ha preceduto il campione del mondo della McLaren, Lando Norris, terza l'altra vettura 'papaya' di Oscar Piastri. Sfortunato il ferrarista Charles Leclerc tradito dalla vettura ad un giro dalla fine e scivolato dal terzo al sesto posto per un problema tecnico all'ala. Ai piedi del podio l'altra Mercedes di George Russell che precede la Red Bull di Max Verstappen protagonista di giornata con una serie di sorpassi ed errori. Settima la Ferrari di Lewis Hamilton. Con questa vittoria Antonelli di porta a 100 punti e consolida il suo vantaggio in classifica generale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gp Miami, trionfa Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri: terza vittoria di fila Notizie correlate Leggi anche: Kimi Antonelli è un uragano a Miami: terza vittoria di fila e quota 100 in classifica Leggi anche: Formula 1, Gp Miami: Antonelli strepitoso, fa tris vincendo davanti a Norris e Piastri. Solo sesto posto per Leclerc Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Norris vince la Sprint, Leclerc 3° dietro le McLaren. Antonelli penalizzato e 6°; F1, Gp Miami: pole per Antonelli. Norris si prende la Sprint. VIDEO; Kimi Antonelli interrompe la conferenza stampa a Miami: Prima di tutto ho io una domanda per te; F1 Miami, Sprint: 1-2 McLaren, vince Norris! Leclerc 3° davanti a Kimi - Risultati - Formula 1. Kimi Antonelli è un uragano a Miami: terza vittoria di fila e quota 100 in classificaCon questo successo, il 19enne bolognese consolida il primato nel Mondiale 2026, raggiungendo la cifra tonda di 100 punti in classifica ... bolognatoday.it Kimi Antonelli dopo il GP Miami: Lavoro strepitoso, ma la strada è ancora lunga. VIDEOKimi Antonelli emozionato e felice nell'intervista subito dopo il trionfo a Miami, il 3° consecutivo che gli permette l'allungo nel Mondiale: La partenza non è stata malvagia come sabato, poi sono st ... sport.sky.it E sono tre! Kimi Antonelli non si ferma più e vince anche il Gran Premio di Miami. Terzo trionfo consecutivo per il pilota della Mercedes che allunga nella classifica piloti. Male le Ferrari, con Leclerc che dal terzo posto scivola in sesta posizione, mentre non per - facebook.com facebook Kimi Antonelli, una vittoria per Alex Zanardi: "Il campionato E' lungo, bisogna alzare l'asticella" x.com