Antonelli trionfa a Miami e dedica la vittoria a Zanardi | terzo successo di fila

Kimi Antonelli ha conquistato a Miami il suo terzo successo consecutivo, con una gara definita quasi perfetta sul circuito statunitense. La vittoria è stata dedicata a Zanardi. Antonelli, che non si ferma più, ha dimostrato ancora una volta di essere in grande forma. La competizione si è svolta senza intoppi, confermando la sua superiorità in questa fase della stagione.

Non. si ferma più. Kimi Antonelli non smette di stupire. Sul circuito americano, a Miamim arriva la terza vittoria consecutiva, costruita con una gara praticamente perfetta. Il pilota italiano della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, controlla la corsa e tiene dietro per gran parte del Gran Premio la McLaren di Oscar Piastri, seconda al traguardo. Sul podio salgono entrambe le McLaren: oltre a Piastri, c’è anche Lando Norris, mentre sfuma all’ultimo giro il sogno podio per Charles Leclerc,. Ai piedi del podio chiude l’altra Mercedes di George Russell, davanti alla Red Bull di Max Verstappen, protagonista di una rimonta notevole dopo un avvio complicato.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Antonelli trionfa a Miami e dedica la vittoria a Zanardi: terzo successo di fila Notizie correlate F1 Miami: Terza pole di fila per Antonelli, dedica a ZanardiAGI - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Spettacolo Antonelli: a Miami arriva il terzo successo di fila. Amarezza LeclercAndrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Antonelli fa la storia: terzo GP consecutivo vinto a Miami; F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEO; F1, Kimi Antonelli cala il tris: vince anche a Miami ed è in testa alla classifica; 1mattina News 2025/26 - Antonelli trionfa a Miami, terza vittoria e fuga mondiale - 04/05/2026 - Video. Antonelli trionfa a Miami e rende omaggio ad Alex ZanardiKimi Antonelli firma una vittoria carica di significato a Miami, dedica il trionfo ad Alex Zanardi morto il 1° maggio e vede la sua leadership del mondiale consolidarsi tra pole, penalità e sfide con ... notizie.it Kimi Antonelli vince a Miami: dominio in F1 come Sinner nel tennisMiami GP: Antonelli trionfa ancora, come Sinner nel tennis, due talenti italiani che dominano il presente Kimi Antonelli domina il GP Miami F1: l’Italia sogna come con Jannik Sinner. Il ritorno della ... msn.com **** Jannik trionfa a Madrid, Kimi trionfa a Miami. Un’altra, pazzesca doppietta dei due Giganti Italiani, nel tennis e nella Formula Uno. È davvero una grande fortuna vivere al tempo di Sinner & Antonelli #sinner #jannik #janniksinner #kimi #ki - facebook.com facebook Formula 1, Kimi Antonelli da sogno: trionfa anche a Miami e conquista la terza vittoria consecutiva. Disastro Ferrari nel finale x.com