Antonelli e Cobolli fanno vincere Otto e Nove | diventano i canali più seguiti baypassando Rai e Mediaet

Otto e Nove sono diventati i canali più seguiti nello sport italiano, superando Rai e Mediaset, anche senza trasmissioni sulle tv generaliste. Questi canali, gestiti da Antonelli e Cobolli, attraggono milioni di spettatori su reti in chiaro. La loro popolarità cresce grazie alla trasmissione di eventi sportivi, che trovano un vasto pubblico anche senza essere visibili sui canali principali.

Anche se non viene trasmesso dalle tv generaliste, lo sport italiano attira milioni di spettatori sulle reti in chiaro. È la sentenza di domenica 8 giugno 2026, l’ennesimo grande giorno per gli sportivi azzurri: da un lato la finale del Roland Garros di un Flavio Cobolli per la prima volta nella top 10 del ranking Atp e dall’altro il quinto successo consecutivo di Kimi Antonelli, conquistata nel Gp di Monaco. Il canale Nove ringrazia la Finale dell’Open di Francia, diventando per un giorno la terza rete più vista in Italia e addirittura la più seguita nelle fasce 15-18 e 18-20:30. Tv8, che ha trasmesso la replica di Antonelli, è stato invece il terzo canale negli stessi orari. 🔗 Leggi su Open.online

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Antonelli e Cobolli fanno vincere Otto e Nove: diventano i canali più seguiti, baypassando Rai e MediaetPer la prima volta, in due diverse fasce (15-18 e 18-20:30), Nove è stata la prima rete e Tv8 la terza più vista. In totale Cobolli e Antonelli hanno tenuto incollati alla tv 5,4 milioni di spettatori ... msn.com

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