Nove o Supertennis? Cobolli-Arnaldi e Bolelli Vavassori saranno in chiaro ma c’è una novità | i canali tv delle semifinali

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le semifinali del Roland Garros 2026 saranno trasmesse in chiaro sui canali di nove o Supertennis. Tra gli atleti italiani coinvolti, Cobolli-Arnaldi e la coppia BolelliVavassori si contenderanno l’accesso alla finale, con le partite visibili pubblicamente. La giornata di venerdì 5 giugno vedrà quindi protagonisti italiani in campo, con le partite trasmesse in diretta televisiva.

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L’Italia sarà grande protagonista al Roland Garros 2026 nella giornata di venerdì 5 giugno: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi daranno vita a un derby nella semifinale del singolare maschile, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dallo spagnolo Manuel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos nella semifinale del doppio maschile. Chi riuscirà a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo per fronteggiare il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e il ceco Jakub Mensik? La coppia tricolore avrà la possibilità di battagliare per il trofeo, dopo che Vavassori ha trionfato nel doppio misto? La giornata incomincerà alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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