Antonelli non si ferma più | ecco perché può vincere il Mondiale

Antonelli continua la sua corsa nel campionato, con la possibilità di conquistare il titolo mondiale. Le sue prestazioni recenti sono state influenzate dalla collaborazione con la squadra Mercedes e da un aumento della fiducia in sé stesso. Questi fattori hanno contribuito a rafforzare la sua posizione nella competizione, che si avvicina alla fase decisiva.

Kimi Antonelli può davvero vincere il Mondiale? I primi tre GP della stagione hanno detto di sì. Non tanto e non solo per le due vittorie in tre gare, ma anche perché il giovane bolognese è sempre più padrone della situazione, del suo ruolo in Mercedes, della sua forza. Ecco qui di seguito i principali motivi per cui l'Italia potrebbe festeggiare a fine stagione un nuovo campione del mondo nello sport più importante dei motori. Nella storia della F1, solo due piloti italiani hanno conquistato il titolo iridato: Giuseppe “Nino” Farina nel 1950 (la prima edizione del mondiale), su Alfa Romeo, e Alberto Ascari, con la Ferrari, nel 1952 e 1953. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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