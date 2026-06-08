Antonelli 5 volti per 5 vittorie | così Kimi si sta prendendo il Mondiale
Kimi Antonelli ha ottenuto cinque vittorie in questa stagione, conquistando i GP di Cina, Giappone, Miami, Canada e Montecarlo. I risultati evidenziano un pilota che ha saputo imporsi in diverse tappe del campionato, rafforzando la sua posizione in classifica. Non ci sono ancora dettagli sulle prossime gare o eventuali cambiamenti nelle classifiche generali. La sua serie di successi continua a influenzare la corsa al titolo mondiale.
C’è un Kimi Antonelli per tutte le stagioni. O per tutte le piste, fate voi. L’opportunista, il cinico, il preciso. E il Kimi perfect man, il pilota che non sbaglia mai. Sono i mille volti di questo regaz (come dicono a Bologna, casa sua) dall’aria felice. E non solo perché vince: è così perché lui ci crede. Basta questo per essere un vincente? Certo che no. È la grande capacità di analisi a rendere Kimi davvero speciale. Le 5 vittorie consecutive, un record, sono l’espressione di questa sua capacità. Oltre al talento, ovviamente. Il difficile (forse) verrà quando la pressione si alzerà. Per ora, vale la pena ripercorrere i 5 modi che hanno portato questo 19enne a stare in testa al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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