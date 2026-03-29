Kimi Antonelli si ripete anche in Giappone e fa sognare | vince davanti a Piastri e sale in testa al Mondiale

Kimi Antonelli ha vinto nuovamente a Suzuka, dopo il trionfo in Cina, battendo Piastri e Leclerc. Con questa vittoria, si è posizionato in testa alla classifica del Mondiale di Formula 1, diventando uno dei più giovani leader della competizione. La gara si è svolta sulla pista giapponese, confermando il suo successo anche in questa tappa.

Kimi Antonelli trionfa anche a Suzuka dopo la Cina, batte Piastri e Leclerc e diventa uno dei più giovani leader del Mondiale di Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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