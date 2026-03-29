Non è possibile rispondere alla domanda sulla vittoria di Kimi Antonelli nel Mondiale, poiché non sono stati forniti dettagli sui risultati o sulle gare recenti. L’unica informazione disponibile riguarda una richiesta di opinione senza ulteriori dati sulle performance o sulla classifica attuale. I commenti o le risposte riportate non includono risultati ufficiali o risultati certi, limitandosi a opinioni o preferenze.

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