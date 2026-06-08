Anteprima ' Chiostri e Inchiostri' lo scrittore Rabih Alameddine presenta il romanzo ' La vera storia di Raja il credulone'

Martedì 9 giugno, alle 19.30, nel Chiostro delle Clarisse di Noci, Rabih Alameddine sarà protagonista di uno speciale appuntamento di anteprima del festival «Chiostri e Inchiostri», che nel 2026 arriverà alla settima edizione, in programma dal 23 al 26 luglio. Lo scrittore libanese-statunitense. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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