Anteprima ' Chiostri e Inchiostri' lo scrittore Rabih Alameddine presenta il romanzo ' La vera storia di Raja il credulone'

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 9 giugno alle 19.30 nel Chiostro delle Clarisse di Noci si terrà l’anteprima del festival «Chiostri e Inchiostri». Lo scrittore Rabih Alameddine presenterà il suo nuovo romanzo, «La vera storia di Raja il credulone». L’evento anticipa la settima edizione della rassegna, prevista dal 23 al 26 luglio 2026.

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Martedì 9 giugno, alle 19.30, nel Chiostro delle Clarisse di Noci, Rabih Alameddine sarà protagonista di uno speciale appuntamento di anteprima del festival «Chiostri e Inchiostri», che nel 2026 arriverà alla settima edizione, in programma dal 23 al 26 luglio. Lo scrittore libanese-statunitense. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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