Silvio Moretti presenta in anteprima il suo romanzo ambientato a Vitorchiano
Vitorchiano. Un’amicizia, un’epoca, una ferita ancora aperta. Da questo nasce "Torneranno le lucciole”, secondo romanzo di Silvio Moretti presentato in anteprima venerdì 22 maggio alle ore 18 nella sala Consiliare di Vitorchiano. Con l'autore dialoga la saggista Rosella Lisoni, con incursioni di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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