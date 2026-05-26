La storia di Daniele Ughetto Piampaschet lo scrittore che raccontò l'omicidio di Anthonia Egbuna in un romanzo

Daniele Ughetto Piampaschet, condannato a 25 anni di carcere, sta scontando la pena per l’omicidio di Anthonia Egbuna, una giovane prostituta nigeriana trovata morta nel febbraio 2012. Lo scrittore aveva raccontato il delitto in un romanzo. La vittima era stata trovata senza vita in una zona periferica. La condanna è definitiva dopo il processo in cui si sono ascoltate le testimonianze e analizzati i reperti.

Daniele Ughetto Piampaschet sta scontando 25 anni per l’omicidio di Anthonia Egbuna, la giovane prostituta nigeriana di cui si era innamorato, trovata morta nel febbraio 2012. A incastrarlo un manoscritto dove, secondo l'accusa, avrebbe raccontato il delitto. Oggi è in regime di semilibertà e continua a proclamarsi innocente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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