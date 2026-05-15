Sarri facce ride la zona grigia di Garlasco e Giachetti | quindi oggi…

Oggi si sono registrati alcuni momenti di tensione in Parlamento, con il deputato di sinistra che ha deciso di partecipare a uno sciopero della fame e si è anche ammanettato in aula durante la discussione sulla Vigilanza Rai. La scena ha suscitato reazioni di vario tipo tra i colleghi, con alcuni che hanno commentato la scelta come eccessiva, mentre altri hanno espresso solidarietà. La vicenda riguarda una protesta per questioni legate alla trasparenza e alla gestione dell’emittente pubblica.

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Io voglio bene a Roberto Giachetti, parlamentare di sinistra per cui nutro simpatia. Ma mettersi in sciopero della fame o ammanettarsi in aula per la Vigilanza Rai svilisce le battaglie serie. Certe proteste si fanno per questioni serie, pure quelle sbagliate, o che io considero tali, come per l’aborto e il suicidio assistito, ma comunque meritevoli di gesti forti. Per la Vigilanza Rai, invece. dai.. Credo che su Garlasco una delle cose più intelligenti le abbia dette il procuratore che assolse Stasi in uno dei primi gradi di giudizio, ovvero il giudice Vitelli: “Bisogna accettare la zona grigia”. Cioè: benché dispiaccia per le famiglie delle vittime, occorre avere il coraggio di ammettere che non tutti i delitti si possono risolvere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sarri facce ride, la “zona grigia” di Garlasco e Giachetti: quindi, oggi… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La strana tempistica su Garlasco, il tribunale speciale di Israele e Unabomber: quindi, oggi…- Mentre voi discutete dell’Eurovision Song Contest 2026, sappiate che quel mattacchione di Donald Trump ha avviato un negoziato con la Denmark per... Una cosa non va sugli audio di Garlasco, calma su Sempio e Giannini: quindi, oggi…Quindi, oggi…: le rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi, il segreto delle indagini e Minetti - Storia molto succulenta. Sarri facce ride, la zona grigia di Garlasco e Giachetti: quindi, oggi…Quindi, oggi…: la folle polemica per il derby alle 12, il parlamentare incatenato e Sempio Io voglio bene a Roberto Giachetti, parlamentare di sinistra per cui nutro simpatia. Ma mettersi in sciopero ... ilgiornale.it Sarri, la Coppa Italia può cambiare gli scenari con la Lazio: ecco cosa chiede a LotitoFabiani ha riparlato a Bergamo: Il nostro percorso deve continuare nella crescita della squadra, dei risultati e in prospettiva. Sarri ha altri due anni di contratto, per quanto riguarda la società ... corrieredellosport.it