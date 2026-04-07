Nella rubrica Stop the Scroll! si approfondiscono aspetti poco noti della vita quotidiana a Berlino durante il periodo di Hitler. Questo episodio si concentra sulla cosiddetta zona grigia della responsabilità morale, analizzando come le persone vivevano e si comportavano in quegli anni senza entrare in giudizi, ma presentando i fatti storici con chiarezza. Un'occasione per capire meglio un periodo complesso attraverso racconti e dettagli concreti.

E ora, per la rubrica Stop the Scroll!, riassunti commentati per chi non ha tempo da perdere, ma vuole approfondire lo stesso La vita quotidiana nella Berlino di Hitler (Elizabeth Kolbert, The New Yorker ) Nel libro Stay Alive: Berlin, 1939–1945, lo storico Ian Buruma ricostruisce la vita dei berlinesi durante il nazismo attraverso diari, lettere e testimonianze, partendo dalla propria storia familiare: Leo, suo padre, lavorò a Berlino dopo essere stato costretto a collaborare col nazismo per salvare se stesso e il proprio padre; questa vicenda lo tormentò per tutta la vita. Mentre il regime perseguitava gli ebrei e faceva la guerra, molti continuarono a vivere quasi normalmente: andavano a concerti, cinema, feste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vita quotidiana nella Berlino di Hitler: così si indaga la zona grigia della responsabilità morale

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