Taekwondo tre atleti della New Marzial Mesagne al Grand Prix con la nazionale italiana
Tre atleti provenienti dalla palestra New Marzial Mesagne parteciperanno al prossimo World Taekwondo Grand Prix Roma 2026 con la nazionale italiana. L’evento si svolgerà nella capitale italiana e rappresenta una delle competizioni più rilevanti a livello mondiale nel settore del taekwondo. I tre atleti sono stati selezionati per rappresentare il paese in questa competizione internazionale. La partecipazione si inserisce nel percorso di crescita e di competizione degli atleti provenienti dalla palestra locale.
La città di Mesagne ancora protagonista sul palcoscenico internazionale del taekwondo. Tre atleti cresciuti nella palestra New Marzial Mesagne vestiranno infatti la maglia azzurra al prossimo World Taekwondo Grand Prix Roma 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama mondiale, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
JANUARY 2026 - WEEK 3 Taekwondo week at EAGLE MARTIAL ARTS!
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