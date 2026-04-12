Taekwondo Mesagne fucina di campioni | quattro atleti della New Marzial volano a Tashkent in azzurro
Quattro atleti della squadra di taekwondo di Mesagne sono partiti per Tashkent, dove rappresenteranno l’Italia in una competizione internazionale. La società locale, nota come New Marzial, si distingue per aver formato più di un campione e continua a essere un punto di riferimento nel panorama nazionale di questa disciplina. La trasferta si svolge nel quadro di un impegno sportivo ufficiale, con gli atleti pronti a competere in rappresentanza del paese.
MESAGNE - La New Marzial di Mesagne si conferma, ancora una volta, la "fucina dei campioni" del taekwondo italiano. Dal 12 al 17 aprile, i riflettori saranno puntati su Tashkent, in Uzbekistan, dove andrà in scena un’edizione da record dei Campionati Mondiali Junior.I numeri fanno tremare i polsi.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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