Papa Leone XIV ha firmato lo scorso 15 maggio la sua prima enciclica, che sarà pubblicata il prossimo 25 maggio. Si chiamerà Magnifica Humantas e parlerà dell’intelligenza artificiale e della dignità umana. L’enciclica alla presenza di Prevost. La Lettera Enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo il 25 maggio 2026, alle ore 11:30, presso l’Aula del Sinodo, alla presenza dello stesso Pontefice. Papa Leone alla Sapienza accolto come una star: standing ovation e selfie. “Siamo costruttori di pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Esce la prima enciclica di Papa Leone. “Magnifica Humantitas”, tra dignità umana e intelligenza artificiale

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