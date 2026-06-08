Angiola sul rimpasto di Giunta | La montagna ha partorito il topolino

Per il consigliere comunale Nunzio Angiola, capogruppo del movimento civico ‘Cambia’, il rimpasto di Giunta altro non sarebbe che un'operazione di pura sopravvivenza politica, lontana da qualsiasi logica di buon governo.Le revoche e il nuovo ingressoIl rimpasto che ha portato alla revoca delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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