Ispettori al Mattei Cobas | Sul caso Albanese la montagna ha partorito un topolino

L’ispezione ministeriale all’istituto Mattei di San Lazzaro sul webinar con Francesca Albanese “non ha trovato alcuna pistola fumante”. È questa la posizione netta dei Cobas scuola di Bologna, che in un lungo comunicato diffuso ad aprile 2026 parlano apertamente di una “debacle” per chi aveva.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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