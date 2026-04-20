Dopo settimane di attese e speculazioni, l’ultimo aggiornamento sulla situazione di Lukaku conferma che le previsioni fatte dai giornalisti belgi si sono rivelate corrette. La discussione intorno al calciatore si è concentrata su una possibile svolta, ma alla fine non ci sono stati cambiamenti significativi rispetto a quanto annunciato. La vicenda si è conclusa con un risultato più modesto di quanto si fosse ipotizzato nei giorni precedenti.

Lukaku, tanto rumore per nulla. E alla fine va riconosciuto che alla fine è andata come scrivevano i giornalisti belgi. Sostenevano che non sarebbe finita in tribunale anche perché, secondo loro, c’erano pochi appigli per il Napoli. E, soprattutto, che ci sarebbe stato da approfondire il tema legato al mancato recupero del belga e all’eventuale successivo infortunio di cui in Italia si è parlato molto poco. La versione italiana era diversa, anche perché il Napoli sosteneva la linea della presunta fermezza. Che, al momento, non pare confermato dai fatti. Si è parlato e scritto di multa, multa salata, fuori rosa, pene corporali (si fa per dire).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, la montagna ha partorito il topolino

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