Andrea Vanzo in concerto all' alba sulla spiaggia di Jesolo per il solstizio d' estate
Il 21 giugno alle 5.45 un pianista si esibirà sulla spiaggia di Jesolo, in piazza Brescia, per celebrare il solstizio d’estate e la Festa della Musica. L’evento si svolge all’alba, con un concerto che coinvolge il compositore Andrea Vanzo. L’esibizione si terrà all’aperto, sulla battigia, e rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto naturale. La performance è prevista per le prime ore del mattino, in concomitanza con il cambio di stagione.
Il pianista e compositore Andrea Vanzo si esibisce domenica 21 giugno 2026 alle 5.45 sull'arenile di piazza Brescia a Jesolo, in occasione del solstizio d'estate e della Festa della Musica. L'appuntamento rientra nel programma del Festival Aqua Sulla Riva, che propone eventi a Jesolo per tutto il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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