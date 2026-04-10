Il 13 aprile, un artista noto nel panorama della musica contemporanea si esibirà al teatro Niccolini di Firenze. La data segna il suo primo concerto nella città in questa tournée europea. La sua presenza nel cartellone musicale locale è stata annunciata ufficialmente, attirando l’attenzione di appassionati e critici del settore. La performance promette di portare un’esperienza innovativa a chi seguirà l’evento.

Firenze, 10 aprile 2026 – Arriva a Firenze Andrea Vanzo, tra i protagonisti della scena modern classical internazionale. Il pianista e compositore si esibirà lunedì prossimo, 13 aprile, al Teatro Niccolini con il suo “Intimacy Vol.2 World Tour”, in un evento realizzato in collaborazione con Firenze On Stage. Artista bolognese, Vanzo negli ultimi anni ha conquistato un pubblico globale grazie a uno stile che fonde musica classica e linguaggi contemporanei, tra suggestioni pop, ambient e cinematiche, con una forte centralità della melodia. Come si legge in una nota il concerto fiorentino “rappresenta una delle tappe italiane del tour internazionale, che attraversa Europa, Asia e America Latina, confermando la crescente affermazione dell’artista anche fuori dai confini nazionali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Andrea Vanzo arriva a Firenze, il 13 aprile concerto al Niccolini

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Andrea Vanzo, l’artista che suona la natura. La bellezza richiede tempo. E resistenzaIl mondo corre veloce, indubbiamente e drammaticamente veloce. Sarà per questo che Andrea Vanzo - compositore, pianista e produttore musicale con oltre un miliardo di ascolti al mese e milioni di ... quotidiano.net

Un buon aprile a tutti! #andreavanzo #april #aprile #modernclassicalmusic - facebook.com facebook