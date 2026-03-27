Andrea Vanzo terrà il suo primo concerto in Italia il 13 aprile a Firenze, dopo aver completato con successo le tappe internazionali del

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Dopo il grande successo delle tappe internazionali di "Intimacy Vol. 2 World Tour" tra Europa, Asia e America Latina, Andrea Vanzo si esibirà in Italia: la prima tappa, il 13 aprile a Firenze. Compositore, pianista e produttore musicale originario di Bologna, Andrea Vanzo è oggi uno degli artisti più ascoltati nel panorama della modern classical internazionale.Il linguaggio musicale di Andrea Vanzo nasce dall’incontro tra tradizione classica e sensibilità contemporanea, mescolando elementi modern classical, pop, ambient e cinematici.Al centro della sua scrittura c’è la melodia, che negli ultimi anni è diventata il tratto distintivo del suo stile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Andrea Vanzo in concerto a Firenze

Articoli correlati

Giorgia in concerto a FirenzeDopo un 2025 da record che l'ha vista dominare ogni classifica, Giorgia è pronta a riprendersi il palco.

Leggi anche: Coez in concerto a Firenze

Andrea Vanzo #eventos #concert #piano #pianomusic

Aggiornamenti e notizie su Andrea Vanzo

Il pianista Andrea Vanzo in concerto a Casalecchio di RenoUn'occasione per unire musica, territorio e comunità, trasformando un concerto in un'esperienza collettiva e culturale, che dalla dimensione locale, grazie alla presenza del pianista Andrea Vanzo ... ansa.it

Andrea Vanzo ‘debutta’ al Laura BettiBologna, 6 novembre 2025 – Si è esibito in tutto il mondo, sulla falesia di Su Tingiosu in Sardegna, nel deserto del Wadi Rum in Giordania, sulla cima dell’Etna. Ma mai a Bologna. Eppure Andrea Vanzo, ... ilrestodelcarlino.it