Un uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato in un canyon a Tenerife il 31 maggio. L’incidente è avvenuto mentre era con amici, secondo quanto riferito. La compagna ha scritto un messaggio di addio sui social, dicendo: “Ti amerò per sempre”. La vittima era originaria di Rimini. La notizia è stata confermata da fonti locali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Rimini, 8 giugno 2026 – Un attimo, poi il vuoto. È morto così Andrea Semprini, riminese di 48 anni, vittima di un tragico incidente avvenuto il 31 maggio a Tenerife, nelle isole Canarie. Avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 16 luglio. Da circa dieci anni viveva sull'isola spagnola, dove lavorava come consulente immobiliare e aveva costruito la sua nuova vita. Sotto choc la comunità del Borgo San Giuliano . La notizia della sua morte è arrivata a Rimini solo alcuni giorni dopo l'incidente e ha colpito profondamente amici, conoscenti e tutta la comunità del Borgo San Giuliano, quartiere dove la sua famiglia è molto conosciuta. Il padre aveva infatti ricoperto il ruolo di direttore di banca e Andrea era ricordato da molti come una persona gentile, disponibile e appassionata di sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea precipita in un canyon, muore a Tenerife davanti agli amici. La compagna: “Ti amerò per sempre”

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