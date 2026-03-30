Precipita in un canalone muore a 25 anni davanti agli occhi dell' amico

Da bresciatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 25 anni, residente nel Milanese, ha perso la vita domenica mattina sulle montagne lombarde. Durante un escursione, è scivolato e precipitato per oltre 100 metri in un canalone, mentre era in compagnia di un amico. L'incidente si è verificato nel territorio montano e i soccorritori sono intervenuti sul posto senza poter fare molto per salvare il giovane.

Un altro dramma sulle montagne lombarde: un ragazzo di 25 anni, residente nel Milanese, ha perso la vita domenica mattina dopo essere scivolato e precipitato per oltre 100 metri in un canalone, sotto gli occhi dell'amico che era con lui. L'incidente è avvenuto in territorio di Valbondione, in Val Seriana, a pochi chilometri dai confini della Valcamonica: il ragazzo è scivolato mentre percorreva un sentiero poco battuto scendendo dal bivacco Frattini, dove i due avevano passato la notte. La tragedia si è consumata a oltre 1.800 metri di quota. Secondo quanto ricostruito, l'amico che era con lui avrebbe subito cercato di allertare i soccorsi, dopo aver assistito inerme alla scena: ha dovuto camminare parecchio perché in zona non c'era campo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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