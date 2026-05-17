Una serata tra amici si è conclusa in tragedia a Casoria, in provincia di Napoli, quando un ragazzo di 16 anni è morto improvvisamente dopo aver mangiato un gelato. L'episodio è avvenuto davanti agli amici, che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla per aiutare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c'era più niente da fare. La vicenda ha suscitato grande sconcerto tra i presenti e nelle abitazioni della zona.

Una serata trascorsa con gli amici si è trasformata in tragedia a Casoria, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore. La vittima è Adriano D’Orsi, deceduto nella tarda serata di sabato 16 maggio dopo essersi fermato in una gelateria della città. Sul caso indagano ora i carabinieri, mentre la Procura cerca di chiarire cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita del giovane. Secondo quanto emerso finora, Adriano si trovava insieme a due amici in una gelateria di via Bologna. Poco dopo le 23 avrebbe iniziato a sentirsi male. Le sue condizioni sarebbero peggiorate rapidamente, tanto da spingere i ragazzi che erano con lui a portarlo immediatamente a casa del padre, distante solo poche decine di metri dal locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mangia un gelato, poi la morte davanti agli amici: Adriano muore giovanissimo. “Terribile”

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