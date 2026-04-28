andrea belegni confermato segretario comunale del partito democratico

Andrea Belegni è stato ufficialmente confermato come segretario comunale del Circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima. La decisione è stata comunicata senza sorprese, seguendo le anticipazioni pubblicate sul quotidiano locale. La conferma è avvenuta attraverso una riunione interna del partito, senza che siano stati resi noti altri dettagli o variazioni rispetto alla precedente gestione.

Senza colpi di scena, come anticipato sul Carlino, Andrea Belegni è stato confermato segretario comunale del Circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima. Assemblea e Congresso, molto partecipati, si sono svolti domenica pomeriggio al Centro sociale Leopardi. "Ringrazio tutte le persone intervenute, che hanno contribuito al dibattito e che hanno deciso di darmi fiducia – le parole di Belegni –. Ora avanti con orgoglio e a testa alta. Senza paura di rivendicare il nostro essere di sinistra e con l’impegno di costruire una comunità viva, aperta e democratica". Nell’occasione, cui ha preso parte anche il segretario provinciale del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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