Andrea Ceccarelli ha annunciato le sue dimissioni da segretario cittadino del Partito Democratico di Firenze attraverso una lettera inviata alla presidente dell'Assemblea. Nella comunicazione, ha proposto di nominare un reggente per la guida del partito in città. La decisione di lasciare la carica è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli pubblicati. La richiesta di un reggente è stata presentata contestualmente alle dimissioni.

FIRENZE – Andrea Ceccarelli ha rassegnato le dimissioni da segretario cittadino del Pd di Firenze con una lettera inviata alla presidente dell’Assemblea, Francesca Calì. “Credo però che questa fase si sia conclusa – continua – ed è necessario aprirne una nuova per dare nuovo slancio al partito, stimolare l’iniziativa politica e rinnovare la classe dirigente. Per favorire questo percorso verso il Congresso rassegno le mie dimissioni”. Per la gestione dei prossimi mesi, Ceccarelli avanza una proposta: “Credo che la proposta di un segretario reggente autorevole, conosciuto e in grado di raccogliere un largo consenso, sul quale convergono già il favore e l’appoggio di molti iscritti ed eletti, possa essere la soluzione migliore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pd, Firenze: Andrea Ceccarelli si dimette da segretario cittadino. Propone un “reggente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pd Osimo, Cristiano Pirani confermato segretario del circolo cittadinoOSIMO – Nel corso del fine settimana si è svolto il congresso del Circolo del Partito Democratico di Osimo.

Sinistra Italiana, Rizzitiello si dimette da segretario provincialeEra stato riconfermato solo poco tempo fa ma, improvvisamente, sono arrivate le dimissioni – da segretario provinciale di Sinistra Italiana di...

Il futuro del PD in ToscanaLa Toscana si trasforma in un laboratorio politico dove si misura la capacità di tenuta del Partito Democratico. Non si tratta più soltanto di una roccaforte da difendere, ma di un organismo comples ... nove.firenze.it

Pd, Ceccarelli in stallo: Mi rimetto al partito. Ma non è una resaLa direzione del Pd cittadino è stata più un momento necessario di autoanalisi e autocritica (costruttiva) da parte del gruppo dirigente, guidato dal segretario Andrea Ceccarelli, piuttosto che una ... lanazione.it