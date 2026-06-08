Ancona via ai lavori al Passetto | nuove passerelle e litorale curato

Sono iniziati i lavori al Passetto ad Ancona, con l’installazione di nuove passerelle e interventi sul litorale. Le opere prevedono il posizionamento di strutture che migliorano l’accesso alla battigia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche alle modalità di accesso o su altre strutture specifiche che verranno installate. I lavori sono in corso e si concluderanno nei prossimi mesi.

Come cambierà l'accesso alla battigia dopo il completamento dei lavori?. Quali strutture specifiche verranno installate per facilitare il passaggio?. Quanto durerà esattamente il cantiere prima della riapertura totale?. Perché il piano di manutenzione è stato inizialmente rimandato?.? In Breve Inizio lavori lunedì 08 giugno 2026 dopo ritardi per maltempo. Operazioni di livellamento arenile e posa nuove passerelle per accessibilità. Cantiere programmato fino a mercoledì 10 giugno con possibili proroghe. Interventi tecnici mirati a migliorare la funzionalità del litorale di Ancona. Lavori al Passetto: via ai cantieri per il recupero dell’arenile di Ancona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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