Al litorale di Latina sono iniziati i lavori su passerelle e docce, con l’obiettivo di completare gli interventi entro metà maggio. La zona si sta preparando per la stagione balneare, con interventi dedicati a migliorare gli accessi, i servizi e le strutture esistenti lungo la spiaggia. Questi interventi riguardano principalmente le aree già presenti, con lavori che si concentrano sulla messa a punto delle infrastrutture per i turisti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il litorale si prepara alla stagione balneare con una serie di interventi mirati su accessi, servizi e strutture già presenti. Sono iniziati oggi i lavori di manutenzione delle passerelle e dei camminamenti, insieme al posizionamento delle docce, con l’obiettivo di rendere le spiagge più fruibili entro metà maggio. Interventi avviati prima dell’estate. A illustrare il programma è l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, che sottolinea l’avvio anticipato delle operazioni rispetto alla stagione estiva. Secondo l’assessore, si tratta di “un’azione concreta” che segna un cambio di passo rispetto al passato, con lavorazioni avviate con una rapidità mai registrata prima.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Litorale di Latina, lavori al via su passerelle e docce: obiettivo metà maggio

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