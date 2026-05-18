Bruciano tonnellate di rottami ferrosi Sotto controllo la qualità dell’aria

Una notte di paura si è vissuta a Prevalle, in provincia di Brescia, a causa di un incendio che ha coinvolto un'azienda specializzata nel trattamento e nello smaltimento di rifiuti ferrosi. L'incendio ha causato il bruciamento di grandi quantità di rottami ferrosi, generando una colonna di fumo visibile da lontano. Le autorità hanno immediatamente avviato controlli sulla qualità dell’aria nella zona per verificare eventuali rischi per la salute pubblica. Le squadre di emergenza sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

PREVALLE (Brescia) Notte di paura a Prevalle, dove una azienda specializzata nel trattamento e smaltimento dei rifiuti, specie di quelli ferrosi, è stata danneggiata da un violentissimo incendio. Fortunatamente, nonostante la gravità del rogo, non si registrano feriti o intossicati. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte nel piazzale antistante il capannone dove vengono lavorati i rottami. Per domare l’incendio, spento dopo molte ore, è stato necessario un imponente dispiegamento di forze, con l’intervento in sinergia di diversi distaccamenti della provincia. Sul posto hanno operato incessantemente ben 31 Vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Salò, Chiari, Desenzano del Garda, Orzinuovi e Cunettone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bruciano tonnellate di rottami ferrosi. Sotto controllo la qualità dell’aria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bruciano tonnellate di rottami nella notte: in paese scattano i controlli sull'ariaUn campionatore ad alto volume per monitorare la qualità dell'aria è stato installato d'urgenza alla Polisportiva di Prevalle, in via Zanardelli 9. Leggi anche: Una centralina mobile di Arpav per monitorare la qualità dell'aria Bruciano tonnellate di rottami ferrosi. Sotto controllo la qualità dell’ariaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Caivano, sequestrata azienda di rottami ferrosi nell'area AsiSpediva rifiuti pericolosi in Turchia nascosti tra i rottami. Blitz dei carabinieri tutela ambientale: sotto sequestro 2000 tonnellate, 60 container e 14 ... napoli.repubblica.it