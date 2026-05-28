Incendio sulla Gnv Phoenix per l' Arpac qualità dell' aria sotto controllo
Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a bordo della nave GNV Phoenix e le operazioni di spegnimento sono proseguite tutta la notte. Le fiamme sono state domate solo nelle prime ore del mattino, e le operazioni di bonifica continuano. L’Arpa ha comunicato che la qualità dell’aria nella zona è attualmente sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti o persone intossicate. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificano eventuali ripercussioni ambientali.
Sono andate avanti tutta la notte e sono ancora in corso le complesse operazioni di spegnimento dell’incendio divampato alle 18.45 di ieri, mercoledì 27 maggio, a bordo della Gnv Phoenix, nave traghetto ormeggiata nel porto di Napoli per lavori di manutenzione.Il rogo si è sviluppato alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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